🔥 Bon Plan chez pCloud : l'offre Famille 2 To à vie pour 350 euros

Prenez soin de vos souvenirs de famille

Un véritable coffre-fort numérique

A lire aussi :

quel est le meilleur service de stockage en ligne / cloud en 2018 ?



pCloud a décidé de prendre soin des familles en proposant une offre très intéressante sur ses services cloud. Le fournisseur de stockage en ligne nous invite en effet à découvrir son offre premium à vie pour toute la famille, à 350 euros au lieu de 1400 euros habituellement. Pour ce prix-là, ce sont cinq utilisateurs différents qui pourront profiter des 2To de stockages prévus par cet abonnement.Pour continuer sur les bonnes nouvelles, sachez qu'il s'agit d'un prix définitif et unique, qui ne comporte pas de coûts supplémentaires ou cachés pour la mise en service. pCloud profite aussi de cette fin d'année pour opérer une réduction sur son service pCloud Crypto qui tombe à 125 euros pour l'abonnement à vie. Pour rappel, ce service permet de protéger encore plus vos fichiers sur les serveurs de pCloud grâce à un algorithme de cryptage extrêmement efficace côté client. La preuve, pCloud a mis en place une prime de 100 000 dollars a tout ceux qui arriveraient à le briser et plus de 2800 participants s'y sont cassés les dents, cliquez ici pour en savoir plus.Mais qu'est-ce donc que pCloud ? Et bien pour faire simple, il s'agit d'un service de stockage en ligne sécurisé grâce à un cryptage 256-bit AES, et des copies disséminées sur différents serveurs. De quoi entreposer en ligne vos documents, photos ou vidéos les plus importantes en toute sécurité. L'offre que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui vous permettra de bénéficier de 5 espaces, distincts et protégés, dont vous pourrez partager le contenu uniquement si vous le souhaitez et ce partout dans le monde.pCloud propose aussi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de revenir à des versions antérieures de votre espace en cas d'effacement malencontreux d'un fichier, ou un système complet de visionnage des fichiers, et de streaming pour les vidéos stockées dans votre espace. Pour ne rien gâcher, pCloud est compatible avec de nombreux services comme Dropbox, Facebook, Instagram ou Google Drive, afin de faciliter la sauvegarde de tous vos contenus préférés.