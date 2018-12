🔥 Notre sélection de pack Nintendo Switch à mettre sous le sapin pour Noël

Envie d'une Switch : 6 offres à découvrir pour Noël

Le pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Little Nightmares à 349,99€

Le pack Nintendo Switch Néon + Crash bandicoot N.Sane Trilogy + Little Nightmares + Rocket League à 369,99€

Le pack Nintendo Switch Néon + Little Nightmares + Mario Kart 8 Deluxe à 364,99€

Le pack Nintendo Switch Néon + Super Mario Odyssey + Mario Kart 8 Deluxe à 389,99€

Le pack Nintendo Switch Gris + Super Smash Bros. Ultimate + Super Mario Odyssey à 399€

Le pack Nintendo Switch Néon + Super Smash Bros Ultimate + Pokémon : Let's go, Pikachu à 399€

Début 2017, et après pas mal de spéculations et de mystères, Nintendo sortait finalement sa Switch, une console hybride, qui fonctionne à la fois comme une console portable et comme une console de salon traditionnelle, permettant de poursuivre une partie entamée à la volée entre les deux modes. Depuis sa sortie, la console fait un véritable carton auprès des joueurs qui redécouvrent le plaisir de jouer dans les transports ou sous la couette.En cette fin d'année, de nombreuses enseignes ont mis le paquet pour proposer des offres Switch qui dépotent. Des packs qui comportent bien évidemment la console, en version Néon ou non, mais qui débarquent surtout plusieurs jeux pour profiter à fond du potentiel offert par la Switch. Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate ou Mario Odyssey sont ainsi de la partie pour ces offres qui tombent sous les 400 euros. De quoi faire des heureux le soir de Noël.Pour ne rien gâcher, vous pourrez même découvrir une offre qui propose le tout dernier épisode de la saga Pokémon : Pokémon Let's Go Pikachu, de quoi ravir les plus jeunes.