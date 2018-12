🔥 Promos Noël & Vente privée : Forfait Free mobile et abonnements Freebox à prix cassés

Free pas parti

Décidément, les opérateurs en téléphonie mobile n'aiment pas faire dans l'originalité, puisque. Rappelons que cette offre permet de bénéficier de 10 Go de data supplémentaire chaque mois. S'il s'agit là d'un forfait sans engagement, les gigas supplémentaires ne sont eux valables que pendant une année. Au-delà de ce délai, le forfait retombera à 50 Go par mois.Pour le reste, ce forfait vous permettra bien évidemment de bénéficier d'appels (vers les fixes et les mobiles), SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, à l'exception de Mayotte.. Le débit sera bien évidemment réduit une fois cette enveloppe utilisée. Vous aurez aussi à votre disposition appels, SMS, MMS et 3 Go de data (en 3G), lors de vos déplacement en Europe et dans les DOM. Attention aux dépassements de forfaits internet, puisqu'il vous en coutera 0,0072 € du Mo après épuisement des 3 Go initiaux.Rappelons aussi à nos lecteurs,, celle ci vous permettant d'obtenir le forfait illimité 50Go de data mobile pour 8,99€ par mois mais le principal intérêt est que cette offre n'est pas limitée dans le temps mais disponible à vie. Pour cela, vous devrez vous inscrire préalablement au site Vente-privée.com.Mais Free ne se cantonne pas à ses forfaits mobiles, et propose aussi de nombreuses offres sur ses box internet. A commencer par son entrée de gamme,, avec un engagement d'un an. Pour ce prix, vous bénéficierez d'un internet haut débit en ADSL2+, et des appels illimités vers les fixes et plus de 110 destinations.Vous pourrez aussi découvrir deux offres sur les box fibre (qui existent aussi en ADSL2+ et VDSL2).Ces deux offres vous permettront d'accéder à des débits pouvant aller jusqu'à 1 Gb/s en descendant, et 400 Mb/s en montant. Vous disposerez aussi d'appels illimités vers les fixes et plus de 110 destinations. La Freebox Révolution rajoute pour sa part les appels illimités vers les mobiles. La principale différence entre ces deux Freebox vient de leur offre TV. La Freebox Mini 4K propose une offre Android TV, tandis que la Freebox Révolution vous offrira une offre TV/VoD complète grâce à la Freebox TV et TV by Canal.. Cela vous permettra, en vous engageant pour un an, de bénéficier du dernier boîtier de l'opérateur qui propose la fibre à 1 Gb/s (ou de l'ADSL2+ ou du VDSL), les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et vers plus de 110 destinations, ainsi que la télévision. Cet abonnement comprend aussi l'accès à Netflix, ce qui peut être intéressant si vous n'êtes pas déjà abonné.