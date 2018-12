🔥 Bon plan : imprimante photo portable Canon Zoemini à 119 €

L'imprimante de poche à emporter partout

Des photos qui ne ressemblent qu'à vous



. Fine et compacte, l'accessoire développé par Canon se glisse facilement dans un sac à dos et s'emporte partout. Elle ne pèse que 160 grammes et sa largeur maximale de 12 cm en fait un objet pas plus grand qu'un smartphone.Tout ça c'est bien beau mais où sont les cartouches ? C'est bien simple : il n'y en a pas. La Zoemini utilise la technologie ZINK avec passage sur du papier thermique pour sortir des images stupéfiantes de qualité sans une seule goutte d'encre.Elle permet d'imprimer facilement ses plus belles photos dans un format 5 x 7,6 cm, le format idéal pour partager ses images souvenirs avec sa famille ou ses proches. Il se connecte en Bluetooth à votre appareil mobile, et fonctionne avec l'application Canon Mini Print pour récupérer et transférer ses clichés sur l'appareil en quelques secondes seulement. Le logiciel vous permet également d'ajouter des filtres à vos images ou d'utiliser des effets en réalité augmentée. Vos images sont personnalisées et ne ressemblent qu'à vous.La Zoemini est le cadeau de Noel idéal pour les photographes en herbe, souhaitant profiter de leurs prises de vue immédiatement, sans attendre de rentrer chez eux. Disponible en noir, blanche ou dans un coloris rose doré très élégant, elle vous est proposée par Canon à un prix de 119€, et 20€ d'économie par rapport à son prix initial.