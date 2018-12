Bon Plan Revolut : ouverture du compte courant gratuit et carte bancaire 0€

Un compte courant et une carte bancaire gratuite

Et si vous gériez votre argent depuis une application ?

L'offre classique deest totalement gratuite. Vous pouvez ainsi ouvrir un compte courant en seulement quelques clics, et bénéficier d'une carte bancaire Visa sans aucune condition de revenu, et surtout sans avoir à débourser le moindre centime !Vous disposez d'une carte bancaire rechargeable par simple virement, et, ce qui rend Revolut particulièrement populaire auprès des grands voyageurs, leur permettant ainsi de substantielles économies lors de déplacements aux 4 coins du monde.Aussi pour les baroudeurs les plus chevronnés, Revolut dispose d'une offre Premium qui, pour 7,99€ / mois, vous fait bénéficier de tout un attirail d'assurances pour voyager l'esprit tranquille. Récemment, la néobanque a même lancé une nouvelle offre baptisée, et qui permet à ses détenteurs de bénéficier de jusqu'à 1% de cashback sur tous les paiements par cartes !Le gros bénéfice de Revolut est sans nul doute son application mobile ! Également appelées banques mobiles, les néo-banques sont des établissements de paiement entièrement basés sur des applications intuitives faisant office de tableau de bord. Une fois que vous aurez paramétré votre CB, vous pourrez très facilement effectuer des virements et gardr un oeil sur votre budget grâce à son interface très intuitive.