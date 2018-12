⚡️ Bon plan : Pack Huawei Mate 20 lite + Étui + Enceinte bluetooth à 299€

Un pack de qualité !

Le Mate 20 Lite arbore un écran 6,3 pouces avec une définition de 2240 x 1080. Il est équipé d'un processeur HiSilicon Kirin 710, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go. Vous pouvez y ajouter une carte Micro SD d'une capacité maximale de 256 Go. Le capteur photo frontal pointe à 24 mégapixels et celui à l'arrière est un 20 mégapixels + 2 mégapixels. Le pack comprend donc un étui ainsi qu'une enceinte bluetooth. Le tout est garanti pendant 2 ans, les frais de port sont offerts, vous avez 15 jours pour changer d'avis et il sera expédié sous 24 heures. Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.