⚡️ Bon Plan : SSD Samsung EVO 970 500 Go à 99€

Doté d'une capacité de stockage de 500 Go, leest un excellent choix pour ceux qui cherchent de hautes performances. Grâce à sa compatibilité NVMe, il atteint des vitesses en lecture de 3500 Mo/s et 2500 Mo/s en écriture. Ce SSD est au format M.2, il sait donc se faire discret dans n'importe quelle tour ou PC portable compatible.Commercialisé aux alentours de 150€, le Samsung EVO 970 500 Go passe aujourd'hui àseulement sur la Fnac . Une très bonne affaire à saisir d'urgence pour les fêtes de fin d'année !