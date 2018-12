⚡️ Bon Plan : Vidéoprojecteur Epson TW-5600 à 499,99€

Pourquoi aller au cinéma quand le cinéma peut venir à vous ? En installant ce vidéoprojecteurdans votre salon, vous bénéficierez d'une qualité d'image au top. Fonctionnant avec une matrice Tri-LCD, cet appareil offre une définition Full HD sur une surface allant jusqu'à 80". Il est même compatible 3D, pour une immersion encore plus forte au sein de vos films. Et si vous n'avez pas de système sonore adapté, sachez que le TW-5600 embarque un haut-parleur de 10W.Normalement commercialisé à plus de 900€, le vidéoprojecteur Epson TW-5600 passe aujourd'hui à, soit plus de 400€ d'économies !