🔥 Bon Plan : iPad 32 Go à 279€

Donne l'iPad

Tablette et chocolat

Avec sa volonté de se positionner de plus en plus comme une marketplace, eBay met régulièrement en avant certains de ses vendeurs, en leur permettant aussi de bénéficier de toute leur infrastructure grâce à la garantie client eBay. Cette dernière permet aux acheteurs de bénéficier d'un service client accessible, de se faire rembourser un achat en cas de livraison non conforme ou encore de simplifier les retours.Cela permet aussi d'obtenir des tarifs très intéressants sur de nombreux produits neufs, à l'image de cette offre sur l'iPad 2018 32 Go, qui tombe à 279 euros dans sa version Gris Sidéral. Pour ne rien gâcher, les frais de port vous seront offerts, et vous pourrez, si vous le souhaitez, souscrire à une assurance contre la vole et la casse pour un peu moins de 50 euros.L'iPad est une tablette dotée d'un écran 9,7 pouces à la définition de 2048 par 1536 pixels qui est équipée de la puce A10 Fusion cadencée à 1,84 GHz. Elle embarque aussi 2 Go de RAM qui lui permettront de faire tourner toutes vos applications préférées sans aucun souci, en particulier les jeux. Côté stockage, comptez sur 32 Go, sans possibilité d'extension.Compatible avec le Wi-Fi, la 3G ou le Bluetooth 4.2, cette tablette peut aussi compter sur une excellente autonomie grâce à sa batterie de 8827 mAh. Pour finir, sachez que cet iPad comporte deux caméras, une en façade à 1,2 millions de pixels, et une à l'arrière à 8 millions de pixels. Ce produit bénéficie d'une garantie de 12 mois par le vendeur.