⚡️ Bon Plan : Manette Xbox One Édition Limitée PUBG à 49,99€

Prenez part au combat

Ce périphérique à destination de la Xbox One comme des PC arbore un coloris camouflage digital noir bien sympathique. Vous retrouverez également le logo "PUBG" au dos de la manette. Elle n'est pas vendue seule puisque le pack comprend du contenu exclusif pour PlayerUnknown's Battlegrounds (vendu séparément), des codes d'essai de 14 jours pour le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass et 2 piles LR6 AA. Notez que PUBG est compris dans le catalogue Xbox Game Pass. Vous pourrez donc y jouer pendant deux semaines gratuitement. La réduction s'achèvera le 24 décembre prochain.