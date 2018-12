🔥 Bon Plan Noël : l’abonnement VPN Cyberghost à 2,75€ par mois

La sécurité avant tout

Surfez en toute liberté, et en toute simplicité

Le temps d'une vente flash, Cyberghost vous propose une fort jolie promotion sur ses services. En effet, avec une réduction, vous pourrez assurer la protection de vos données de manière efficace, et sans vous ruiner. Chez CyberGhost, ce sont près de 3000 serveurs répartis à travers le monde pour assurer la protection de vos données lorsque vous naviguez.Pour rappel, un VPN vous permet de masquer votre adresse IP personnelle et d'utiliser une adresse partagée par tous les utilisateurs du serveur. De cette manière, vous éviterez le suivi de votre activité en ligne par les sites que vous visitez, et par la même, les risques de fuites de vos données personnelles. Pour aller un peu plus loin dans la protection, sachez que CyberGhost propose un système de cryptage 256-bit AES qui protégera vos données, que ce soient vos transactions bancaires, vos conversations, ou bien vos données, quelles qu'elles soient, y compris sur les réseaux Wi-Fi.Au-delà de cet aspect protection, qui demeure au centre du service proposé par CyberGhost, vous disposerez aussi de quelques autres fonctionnalités très utiles, la principale étant la possibilité d'accéder, grâce aux serveurs distants, à des contenus bloqués géographiquement. Une manière par exemple, d'accéder aux contenus français lorsque vous voyagez à l'étranger.Très simple à installer grâce à des applications disponibles sur PC, Mac, téléphones Android ou IOS, et même Linux, CyberGhost est aussi extrêmement simple à utiliser au quotidien grâce à une interface claire. Une assistance par chat 24/24 et 7/7 sera aussi là pour vous aider en cas de soucis. Enfin, sachez que chaque abonnement vous permettra de protéger jusqu'à 7 appareils, ordinateurs, tablettes ou téléphones portables sur les principaux OS du marché.Nous vous donnons notre avis sur Cyberghost