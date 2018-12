⚡️ Bon Plan : PS4 Pro + GTA V + Monster Hunter World à 339 €

Pour les joueurs exigeants

Deux jeux pour une durée de vie monstrueuse !

Pour commencer, le bundle en question embarque bien évidemment une console PS4 Pro 1 To et sa manette Dualshock 4. Il s'agit de la console "premium" de Sony qui permet de faire tourner toute une sélection de jeux en 4K. Dans ces titres, vous pouvez choisir entre une meilleure résolution et des graphismes plus détaillés, ou bien un framerate plus élevé et constant. C'est par exemple le cas avec Monster Hunter World qui est compris dans ce pack mis en vente par Cdiscount.Le soft développé par Capcom vous permet de partir chasser des créatures gigantesques à travers un vaste monde laissant une grande part de liberté au joueur. Cet action-RPG a été acclamé par les sites spécialisés du monde entier pour sa beauté, son bestiaire, son gameplay plus dynamique que celui de ses prédécesseurs ainsi que pour son mode multijoueur. Dans le bundle, vous retrouverez aussi une copie physique de Grand Theft Auto V. Inutile de présenter une nouvelle fois cet open-world signé Rockstar Games et qui s'est déjà écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le globe.Cdiscount propose bien évidemment de payer en quatre fois. Il vous sera demandé 87,06€ au moment de l'achat puis 87,03€ par mois. La livraison est toujours garantie avant Noël, mais les stocks pourraient rapidement être écoulés.