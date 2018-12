⚡️ Bon Plan : le Xiaomi Mi Max 3 64 Go à 213€

Une batterie gargantuesque

Triple capteur photo

Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, les géants du e-commerce multiplient les réductions sur divers produits électroniques issus de leur catalogue. C'est notamment le cas du smartphone Mi Max 3, fabriqué par la marque chinoise Xiaomi, disponible à moindre coût sur la plateforme GearBest : prévoyez la somme de 213 euros au lieu de 300 euros, soit une économie de 87 euros au total.Doté d'un écran IPS LCD de 6,9 pouces d'une résolution de 2160 x 1080, le Xiaomi Mi Max 3 se classe dans la catégorie des smartphones milieu de gamme, de par son processeur Qualcomm Snapdragon 636 cadencé à 1,8GHz, couplé à 4 Go de mémoire vive. La principale force de ce smartphone réside dans son autonomie, grâce à une gargantuesque batterie de 5500 mAh. De quoi vous garantir une utilisation très longue durée sans tomber en rade d'énergie.Sa façade arrière s'équipe d'un double capteur photo de 12 + 5 mégapixels, lorsque sa dalle avant accueille une caméra frontale de 8 mégapixels. L'expérience utilisateur est quant à elle garantie par l'interface maison de l'entreprise, MIUI 9, tournant sous la version Android 8.1 Oreo. La capacité de stockage du téléphone atteint de son côté les 64 Go, amplement suffisants pour enregistrer un nombre conséquent de photos, vidéos et morceaux musicaux.