⚡️ Bon Plan : SSD PNY 960 Go à 129 euros

À vos marques, prêts ? Stockez !

Disposant d'une capacité de stockage de 960 Go ainsi qu'une interface SATA III/6 GBps. Sa vitesse de lecture séquentielle s'élève à 535 Mo/s et sa vitesse d'écriture est de 515 Mo/s. La garantie de ce SSD est de 3 ans via le SAV de PNY en France.