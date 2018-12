🔥 Derniers jours : les forfaits illimités RED by SFR 40Go et 60Go à prix cassés

La der des RED

RED-y player one

Proposées par RED by SFR, ces promotions concernent deux forfaits en particuliers, qui bénéficient le temps de l'offre d'un énorme boost de data. Le forfait à 10 euros, qui comporte habituellement 1 Go, passe à 40 Go, tandis que son homologue à 15 euros passe pour sa part de 15 Go à 60 Go grâce au Bonus Internet. Ces forfaits, sans engagements et au tarif garanti à vie (pas de surprise au bout d'une certaine période de temps), sont toutefois réservés aux nouveaux abonnés, et vous devrez dépenser 10 euros supplémentaires à l'inscription pour recevoir votre carte SIM.Pour le reste, comptez sur des prestations très classiques pour ce genre de forfaits : appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que vers certaines destinations détaillées sur le site. Vous pourrez bien évidemment bénéficier de votre forfait durant vos déplacements à l'étranger, et disposerez d'une enveloppe de 3 Go supplémentaire à dépenser en itinérance si vous possédez le forfait à 10 euros, contre 15 Go supplémentaires si vous optez pour le forfait à 15 euros. Un dernier forfait se joint aussi à la fête : pour 25 euros par mois, vous disposerez de 50 Go d'internet mobile, et pourrez accéder aux services de RMC Sport.Pour proposer un panorama complet des offres proposées par RED en cette fin d'année, nous vous invitons aussi à jeter un œil sur les promotions portant sur l'offre Internet RED Box. En effet, vous pourrez découvrir le forfait sans engagement à 20 euros par mois, qui gagne gratuitement l'offre Débit Plus. Cette option permet d'obtenir un débit plus important, pouvant aller jusqu'à 1 Gb/s en descendant, et 200 Mb/s en ascendant.Comme c'est le cas pour de nombreux abonnements internet, vous aurez aussi accès aux appels illimités vers les fixes en France et plus de cent destinations, tout comme les appels illimités vers les mobiles, offerts pour l'occasion. Différentes options, vous permettant notamment d'accéder aux bouquets de chaines SFR pourront aussi être ajoutées selon votre bon plaisir.