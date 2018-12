🔥 Bon Plan : Pack PS4 Pro Fifa 19 + 2e manette à 379 euros

Une console neuve pour Noël

La console la plus performante du marché

Voici une offre des plus intéressantes chez Cdiscount . La console PS4 Pro 1To avec deux manettes et le jeu Fifa 19 est affichée à 379€. Le prix est très attractif, la console seule coûtant pas moins de 399€ en temps normal.Si vous comptez offrir celle belle machine de jeu pour les fêtes de Noël, sachez que la livraison est garantie chez Cdiscount. Vous êtes donc assuré de pouvoir la déposer au pied du sapin le jour fatidique.Difficile de ne pas recommander la. Cette console de salon est la dernière-née de Sony, la célèbre firme japonaise.Compatible avec les jeux de la PS4 classique, cette machine apporte la définition 4K, donnant une autre dimension à vos séances de. Sa grande puissance lui permet aussi de charger plus vite les jeux optimisés PS4 Pro.Vous préférez le streaming de vidéos sur Netflix ? Pas de soucis, la console offre aussi lepour les images plus vives. Et si vous aimez partager vos meilleurs moments avec vos amis, la PS4 Pro apporte unetrès pratique. Cerise sur le gâteau, vous pouvez streamer vos parties en 1080p sur une PS Vita ou tout autre appareil compatible. Difficile de faire plus complet que cette console de salon !