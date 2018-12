🔥 Pack Canon EOS 77D + objectif EF 18-55mm IS STM + sac + batterie à 889€

Un seul pack, des milliers d'images à capturer

100€ de réduction sur un modèle complet, y'a pas photo

Le Canon EOS 77D est un appareil photo reflex très performant, pensé pour les aventuriers., pour des photos riches en détails et à la colorimétrie très naturelle., avec une mise au point puissante et un système AF CMOS Dual Pixel, permettant de réaliser des vidéos en time-lapse, et le suivi des sujets en mouvement sans perte de qualité.Il est associé dans ce pack d'un objectif EF 18-55mm IS STM qui offre un zoom polyvalent et des images toujours nettes où que vous vous trouviez. Il bénéficie également d'un stabilisateur d'images 4 vitesses, pratique pour réaliser des clichés somptueux en basse lumière. Ultra compact, il est transportable facilement dans le sac à dos fourni.Sa batterie haute capacité vous offre une grande autonomie lors de vos expéditions. Et avec la batterie supplémentaire incluse dans le coffret proposé par Canon, vous ne tomberez jamais à court d'énergie et ne raterez aucune prise de vue.Facile d'emploi avec sa molette de commande double à l'arrière de l'appareil et son écran LCD, il se connecte facilement à votre smartphone en Wi-Fi et Bluetooth à votre smartphone pour partager immédiatement vos derniers travaux photo.Et dernier point, et non des moindres,A l'occasion des fêtes de fin d'année, découvrez ou redécouvrez la photo professionnelle et une qualité d'image uniquement disponible sur un appareil reflex.