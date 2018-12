Bon Plan : casque PlayStation VR + Camera V2 + VR Worlds à 199€

C'est bien réel !

Ce bundle embarque donc le fameux casque PlayStation VR accompagné de sa caméra ainsi que du jeu vidéo PlayStation VR Worlds (copie digitale). Ce dernier comprend un total de 5 mini-jeux à découvrir :et. Vous pourrez ainsi participer à une course poursuite sur les routes de Londres comme si vous étiez, ou encore faire de la luge, descendre dans les profondeurs de l'océan, prendre part à un événement sportif futuriste et partir à la conquête de l'espace. Des expériences idéales pour vous familiariser avec la réalité virtuelle. Rappelons qu'une console PS4 est obligatoire pour utiliser le PlayStation VR.