🔥 Bon Plan : Monster Hunter Generations Ultimate sur Switch à 24,99€

Qui va à la chasse...

Cet épisode de la célèbre saga développée par Capcom est en réalité une version boostée du jeu 3DS Monster Hunter Generations. Au programme, vous pourrez chasser énormément de monstres et visiter de nombreux environnements, grâce au contenu plus que généreux de cet épisode. Il s'agit d'un véritable best of de ce que la franchise a pu offrir ces dernières années. Cependant, il est important de préciser que ce Monster Hunter Generations Ultimate ne repose pas du tout sur les bases du superbe Monster Hunter World, qui est sorti cette année. Il n'en demeure pas moins un excellent opus au gameplay exigeant et à la générosité exceptionnelle.