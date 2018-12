⚡️Bon Plan : le OnePlus 6 128 Go à 381,79 euros

Noël aura un peu de retard

Un smartphone très convaincant dans tous les domaines

Comme nous vous l'avons précisé dans notre petite introduction, la réduction n'est valable que sur quelques exemplaires. De plus, sachez aussi qu'elle s'achèvera le 17 décembre prochain, aux alentours de 17h00. Cependant, nous vous conseillons bien évidemment de ne pas attendre jusqu'au dernier moment. GearBest propose des frais de port de 0,96€ en France et l'expédition du smartphone a lieu entre 5 et 8 jours une fois la commande passée. Comptez entre 15 et 25 jours ouvrables pour recevoir votre produit.Pour ce qui est du OnePlus 6 en lui-même, il arbore un superbe écran 6,28 pouces d'une définition de 2280 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Snapdragon 845 octa-core à 2,8 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le système d'exploitation est OxygenOS basé sur Android Oreo. Il possède une double caméra arrière 16 mégapixels + 20 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels.Pour ce qui est des autres fonctionnalités, il est équipé du traditionnel lecteur d'empreintes digitales et il résiste aussi face aux éclaboussures ou à la pluie. Notez qu'il n'est tout de même pas considéré comme étant étanche, il n'est donc pas conseillé de l'immerger dans l'eau. Enfin, grâce à sa batterie 3300 mA, il possède une excellente autonomie d'environ 13 heures au maximum de ses capacités.