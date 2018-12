⚡️ Canon PIXMA TS8150 - Noir à 159,99€ avec -20% sur Papier brillant 10x15

L'imprimante a tout faire signée Canon

Le cadeau idéal pour immortaliser les plus beaux instants de Noël

La PIXMA TS8150 est l'imprimante familiale par excellence. Avec son écran tactile et son interface très ergonomique, elle permet d'imprimer, de numériser et de scanner ses documents et et photos d'un clic, sans passer par une multitude de menus et de réglages. Votre bureau est également plus net puisqu'aucun câble n'est nécessaire pour la raccorder à un ordinateur ou à un smartphone, avec sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Une fente pour carte SD est également présente à l'avant pour imprimer les photos qui s'y trouvent directement depuis l'appareil.A l'intérieur 6 cartouches d'encre permettent de réaliser vos photos de vacances en respectant toutes les nuances de lumière et de couleur de chacune de vos prises de vue. Effet whaouh garanti à chaque cliché. Les documents sont également retranscrits en détail, avec une finesse dans la reproduction des polices. L'autonomie est annoncée à 170 pages au total avec ses cartouches incluses dans la boite. La PIXMA propose également deux réservoirs de papier distincts, photo et papier classique, à sélectionner avant l'impression selon le type de support que vous souhaitez réaliser.Si vous n'avez pas d'ordinateur, il vous suffira d'utiliser l'application Canon PRINT disponible sur iOS et Android pour gérer la qualité d'impression depuis votre smartphone ou votre tablette en quelques instants.Pour les fêtes, Canon propose cette imprimante polyvalente à 159,99€ en bundle avec -20% sur le papier photo brillant extra II 4 × 6 po (10 × 15 cm) Canon PP-201 - 50 feuilles en l'achetant avec ce produit. Il est temps désormais pour vous de vous rendre sur le site de Canon et de profiter de cette offre rapidement. Vos photos de famille pour Noël n'en seront que plus belles et plus mémorables.