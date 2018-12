🔥 Bon Plan : Pack Xbox One S 1To + 2e manette + 5 jeux à 249,99€

Un pack ultra-complet

Vous trouverez difficilement plus complet que ce pack commercialisé par la Fnac . Il regroupe en effet la console de salon Xbox One S 1 To et deux manettes, mais aussi 5 jeux d'excellente qualité, dont Battlefield V, Fallout 76 et Forza Horizon 4.Vous en voulez plus ? Ça tombe bien, le pack contient aussi 3 mois d'abonnement Xbox Live, un mois EA Access et un mois de GamePass. Tout ça pour moins de 250€ au lieu de 300€ en temps normal. Merci l'équipe Clubic Bons Plans !