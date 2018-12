⚡️ Bon Plan : Chargeur secteur AUKEY à 9,99 euros avec le code 4GWDUVIE

Comment profiter de l'offre ?

Un chargeur idéal pour tous vos appareils électroniques

Affiché en temps normal à 14.99€, le chargeurpasse à moins de 10€ sur Amazon . Pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de rentrer le code promolors de la confirmation de votre commande.Le prix baissera ainsi de 5€, ce qui est toujours bon à prendre à quelques jours des fêtes de Noël.Smartphones, tablettes, enceintes Bluetooth et autres appareils ont tendance à vite s'accumuler au sein du foyer familial. Il devient parfois très ardu de trouver une prise libre pour chaque chargeur. La solution est pourtant très simple : un chargeur universel avec plusieurs sorties.C'est ce que propose le. Légèrement plus grand qu'une carte bleue, cette prise d'apparence classique possède. Chacun délivre une tension de sortie de 5V pour une intensité maximale de 2.4A.Afin de protéger les appareils, Aukey intègre sa technologie AiPower qui permet d'adapter la puissance de chaque sortie afin de ne pas abîmer les appareils électroniques avec une surcharge. La prise sait ainsi gérer ses performances automatiquement pour éviter toute surchauffe néfaste des batteries.Vous pouvez donc recharger en toute quiétude vos smartphones ou tablettes via leur câble USB, jusqu'à trois simultanément. Un vrai gain de place et de temps, tout ça pour moins de 10€ !