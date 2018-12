🔥 Box Internet ADSL et Fibre Bouygues à partir de 12,99€ par mois pour Noël

Human Bbox

En allant faire un tour chez Bouygues, vous pourrez découvrir toute une série de promotions sur les différents abonnements internet proposés par l'opérateur. De quoi économiser entre 10 et 15 euros par mois sur les différentes formules, ADSL comme Fibre.Il existe tout de même plusieurs choses à savoir avant de franchir le pas.Ensuite, les tarifs promotionnels ne sont valables que la première année (au terme des douze mois, le tarif « normal » vous sera facturé). Enfin, et c'est plutôt une bonne nouvelle,Si votre logement n'est pas équipé de la fibre,, et pourrez appeler en illimité vers les fixes en France et vers plus de 110 pays. On passe aux choses sérieuses avec la, les appels illimités vers les mobiles en France, et vers les fixes en France et vers plus de 110 pays. Cette box vous permettra aussi d'accéder à une la TV enrichie avec plus 180 chaines, et un enregistreur TV doté d'un stockage de 128 Go.Dernière offre soumise à promotion,. Vous aurez aussi un répéteur rapide pour booster le signal de votre Wi-Fi. Côté Appels, comptez sur de l'illimité en France et en Europe vers les mobiles, ainsi que de l'illimité vers les fixes en France et plus de 110 destinations. Vous aurez aussi accès à la TV enrichie, mais cette fois-ci en 4K grâce à la dernière box maison. Deux bonus s'ajoutent à la liste avec l'accès au bouquet presse avec LeKiosk, et un bonus au choix parmi une clef 4G, l'accès à Playzer, Start by Canal ou l'accès au bouquet TV Bbox Jeunesse.Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Bouygues vous propose aussi de découvrir actuellement, si vous en prenez pour un an. De quoi profiter pleinement de tous les événements sportifs sans vous prendre la tête.