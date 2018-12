⚡️ Bon Plan : Pocophone F1 128 Go à 293 euros avec le code GBMP7U

Un smartphone incontournable de 2018

Une promotion à saisir de toute urgence

Lancé il y a quelques mois, lea frappé un grand coup. Il faut dire que la marque chinoise a su montrer une fois de plus sa maîtrise, proposant un smartphone Android doté de spécifications haut de gamme pour un prix incroyablement contenu. Oui, un peu comme le Oneplus One à son époque...L'engin asiatique intègre ainsi un très bel écran IPS Full HD - avec une encoche, malheureusement - et un SoC Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de RAM. La batterie de 4000 mAh lui procure une autonomie impressionnante. La partie photo n'est pas en reste, offrant un double APN de 12+5 MP dont la qualité éclipse les concurrents dans la même gamme de prix.Pour la partie logicielle, Xiaomi opte pour MIUI 10, mais avec un lanceur spécial nommé POCO Launcher. Le résultat final est plus proche des codes d'Android qu'à l'ordinaire chez la marque. Ajoutez à ça des mises à jour régulières et ce petit monstre de puissance a tout pour séduire. Un vrai flagship-killer comme on les aime !Commercialisé officielle à 329€, le Pocophone F1 voit son prix passer à, le célèbre site d'import chinois. Pour profiter de ce prix attractif, il suffit de rentrer le codelors du passage dans le panier.Import oblige, il faudra vous montrer patient pour la livraison, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Faites vite, le nombre d'unités disponible est vraiment limité !