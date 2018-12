⚡️ Bon Plan : Chargeur RAVPower Portable USB-C 20100 mAh à 48,90 euros avec le code FV5Y5IWR

30% de réduction à saisir rapidement

Un chargeur qui envoie du lourd

Affiché en temps normal à 69.99€ sur Amazon, le chargeur portable RAVPower d'une capacité de 20100 mAh passe àen utilisant le code promoVous réalisez donc une belle économie de 21.09€, soit 30% du prix total. Mais il faut vite en profiter, le coupon de réduction n'est valable que. C'est l'occasion idéale pour faire un cadeau à un membre de la famille un peu geek sur les bords !Que vous possédiez un MacBook, un smartphone ou une tablette, lesaura pallier tous vos soucis de batterie. Avec sa capacité impressionnante de 20100 mAh, cette batterie externe est en effet capable de recharger même les plus gros appareils.Doté d'une sortie USB-A de 18W et USB-C de 30W, le chargeur de RAVPower autorise un rechargement rapide des appareils compatibles. Pour les plus pressés, il est même possible de mettre en charge deux engins simultanément.Afin d'avoir une idée de ses performances, sachez que le chargeur RAVPower peut remplir jusqu'à 5 fois la batterie d'un iPhone X ou 4 fois celle d'un iPad Mini. Un vrai petit monstre de puissance que vous pourrez emporter partout avec vous afin de ne plus jamais tomber en panne de batterie au plus mauvais moment !