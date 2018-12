🔥 Bon Plan : Honor 10 64 Go à 299 euros

Il est l'Honor Monsignor

Le Honor 10 de chez Huawei dispose d'une dalle IPS LCD de 5,84 pouces, doté d'une définition de 2280 par 1080 pixels, et embarque dans ses entrailles un processeur Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz. Pour l'accompagner, vous pourrez compter sur un GPU Mali-G72 MP12, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour ce modèle, qui ne possède pas de port Micro SD. Il dispose en outre d'une autonomie correcte grâce à sa batterie 3400 mAh, et possède deux appareils photo. Le premier, en façade, est équipé d'un capteur 24 millions de pixels, tandis que le second, à l'arrière, possède un double objectif à 16 + 24 millions de pixels.