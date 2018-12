🔥 Le forfait Sosh illimité 50 Go à 9,99€ par mois prolongé jusqu'au 17/12

A Sosh-iation de bienfaiteurs

Communiquez à travers le monde

A lire aussi :

Lire l'avis complet sur Sosh



A force de prolonger sans cesse cette promotion, on va finir par se demander si Sosh ne devrait toute simplement pas définitivement faire passer le prix de son forfait 50 Go à 9,99 euros par mois au lieu des 24,99 euros habituels. Il faut dire que l'opérateur doit faire face à une fort concurrence, puisque de leurs côtés, RED by SFR, Free Mobile et B&You ne se privent pas pour nous arroser de leurs propres promotions, surtout en cette période de fêtes de fin d'année.Comme toujours, il y a plusieurs choses que vous devrez retenir. Premièrement, cette offre n'est valable que pendant un an, et une fois les 12 premiers mois passés, vous devrez à nouveau débourser 24,99 euros par mois pour conserver vos 50 Go. Deuxièmement, vous ne pourrez pas profiter de cette offre si vous êtes déjà client Sosh ou Orange. Enfin, 5 euros supplémentaires vous seront demandé à l'inscription afin que vous puissiez recevoir votre nouvelle carte SIM.Le point fort de ce forfait, outre son prix vraiment avantageux, réside indéniablement dans la quantité de data dont vous disposerez. Avec 50 Go au compteur, vous aurez de quoi faire et pourrez dépenser sans compter (enfin presque). L'intégralité de cette enveloppe étant utilisable en Europe, dans les DOM, aux Etats-Unis ou encore au Canada, vous pourrez voyager l'esprit tranquille. Et vu que vous serez sur le réseau 4G Orange, dont les performances ne sont plus à prouver , c'est tout bénéfice pour vous.Pour le reste, vous vous retrouverez face à un forfait assez classique, qui propose des SMS, MMS et appels illimités en France Métropolitaine, mais aussi à l'étranger, puisqu'il pourra être utilisé sans surcoût en Europe, dans les DOM, en Andorre, en Suisse, au Canada ou Etats-Unis. Ce forfait étant aussi sans engagement, sachez que vous pourrez l'abandonner à tout moment, en particulier après la fin de la première année, afin d'éviter la hausse de facture qui en découle.