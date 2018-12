🔥 Bon Plan : Pack PS4 1 To Red Dead Redemption 2 + Shadow of the Tomb Raider à 269,99€

La belle et le truand

Le bundle en question contient une PS4 Slim 1 To noire ainsi que les jeuxet. Le premier vous plonge dans un western plus vrai que nature en compagnie d'Arthur Morgan et sa bande. Vous évoluerez dans un monde ouvert gigantesque et détaillé. Le second vous permet d'incarner la célèbre Lara Croft dans l'ultime aventure consacrée à ses origines. Vous pouvez choisir de payer en quatre fois.