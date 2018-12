🔥 Bon Plan : Horizon Zero Dawn - Complete Edition à 25,55€ avec le code JOYEUXNOEL10

Bon plan à l'horizon !

Le titre développé par Guerrilla Games vous permet d'incarner la jeune chasseresse Aloy, dans un monde post-apocalyptique peuplé par des machines. Ces dernières ont remplacé une bonne partie de la faune et les derniers humains, dispersés en plusieurs tribus, les affrontent pour survivre. Horizon se déroule dans un monde ouvert gigantesque et magnifique dans lequel vous devez accomplir de nombreuses tâches. Cette "Complete Edition" embarque le jeu de base ainsi que son extension "The Frozen Wilds". Pour profiter de cette promotion, entrez le code suivant au moment de valider votre achat :