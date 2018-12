🔥 Bon Plan : NVIDIA Shield TV à 164 euros

Un bouclier contre l'ennui

Basée sur un système d'exploitation Android, la NVIDIA Shield TV offre de nombreuses applications pour se divertir. Grâce à la commande vocale de Google, vous pourrez ainsi accéder à Netflix, YouTube ou encore Molotov.tv. Vous profiterez également d'une superbe qualité d'image en 4K HDR sur plus de 1000 applications. Vous pourrez ainsi regarder vos films et séries dans les meilleures conditions possibles. Les jeux vidéo ne sont pas en reste puisque Google Play, GeForce Now et NVIDIA GameStream (pour streamer les titres de votre PC) vous donneront accès à un large catalogue. Amazon propose de payer en quatre fois, soit 41,92€ par échéance.