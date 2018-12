La TV Samsung UE58NU7102 LED Ultra HD 4K 58 pouces à 534€ avec le code PICCHU

Des couleurs plus éclatantes grâce à la technologie PurColor

Ce modèle de la marque coréenne possède un écran 58 pouces (147 cm) avec une résolution 4K Ultra HD. Il est également compatible avec la fonction HDR 10+. Notez que sa fluidité s'élève à 50 Hz, que la puissance de sa sortie audio est de 2 x 10W et qu'il s'agit d'une Smart TV. Au niveau des ports, vous trouverez trois entrées HDMI, deux USB et deux entrées pour l'antenne. Enfin, le téléviseur consomme 107 W lorsqu'il fonctionne et 0,3 W en veille. Il est garanti pendant deux ans.