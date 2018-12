🔥 Notre sélection de packs Nintendo switch Mario Kart 8 Deluxe pour noël

Jeux de Kart : cinq pack Switch plus Mario kart 8 Deluxe à découvrir au pied du sapin

Depuis sa création, et la sortie de son premier épisode sur la Super Nintendo, Mario Kart à toujours été de ces jeux qui créent et brisent des amitiés. Il faut dire que ce jeu de course de kart orienté arcade et mettant en scène les héros de l'univers Mario à le chic pour créer des situations injustes qui en feront rager plus d'un. Que celui qui n'a jamais poussé un grand cri de rage après s'être mangé sa huitième carapace rouge d'affilé nous jette la première pierre.Mario Kart 8 Deluxe, le dernier épisode de la série en date perpétue cette grande tradition de la plus belles des manières sur la Switch en proposant une nouvelle fois des parcours aussi techniques que grandioses, sur lesquels il sera possible de s'écharper entre amis. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une sélection de packs incluant la Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, mais aussi des volants adaptés au Joy Cons pour ceux qui souhaitent frimer.Et si jamais vous en aviez marre de jouer à Mario Kart, vous pourrez aussi découvrir dans cette sélection des bundles incluant des jeux supplémentaires, tels que Super Smash Bros, Mario Party ou encore l'excellent Mario Odyssey. A vous de faire votre choix maintenant.