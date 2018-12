🔥 Xiaomi, OnePlus, Huawei : notre sélection de smartphones pas chers pour noël

Ne vous ruinez pas pour Noël grâce à notre sélection de smartphones à prix mini

Le Xiaomi Mi A2 Lite à 160 euros

Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro à 185,99 euros

Le Samsung Galaxy J8 à 200,89 euros

Le Huawei P20 Lite à 240 euros

Le Honor 8X 64 Go à 233,96 euros

Avec la multiplication des acteurs sur le marché des smartphones, et les sorties successives de nouveaux modèles, de nombreux terminaux ont vu leur coût baisser à un seuil intéressant. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper ici ceux d'entre eux qui nous semblaient les plus intéressants.Vous pourrez bien évidemment y découvrir une grande majorité de smartphones chinois issus du catalogue de Huawei ou Xiaomi (nous avons d'ailleurs un guide entièrement dédié à ce constructeur si jamais le cœur vous en dit), mais pas uniquement, puisque Samsung est aussi de la partie avec une très belle offre sur le Galaxy J8.Avec une fourchette de prix allant de 160 à 240 euros, cette sélection spécial petit prix devrait vous permettre de trouver le smartphone idéal pour les fêtes de fin d'années. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix, mais ça, nous ne pouvons pas le faire pour vous !