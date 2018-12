🔥 Amazon Echo, Sonos One, LG WK7 : notre sélection d'enceintes connectées pour noël

Restez connectés : cinq enceintes vous accompagner au quotidien

Si les enceintes portatives destinées à transmettre le son font partie de notre quotidien depuis maintenant quelques années, les enceintes connectées sont pour leur part relativement « jeunes » dans nos maisons. Si elles peuvent bien évidemment diffuser playlists et autres chaînes de radio sans aucun problème, elles ont aussi plus d'un tour dans leur sac, puisqu'elles disposent de fonctionnalités connectées fort pratiques.La plupart sont ainsi équipées d'un assistant personnel qui pourra, après que vous ayez formulé une demande à voix haute, vous donner les renseignements que vous recherchiez, envoyer un message que vous lui aurez dicté, ou bien effectué une réservation en votre nom. Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez aussi vous servir de ces enceintes pour contrôler la domotique et les objets connectés disposés dans votre maison.Avec ce guide, vous pourrez découvrir plusieurs modèles d'enceinte connectée parmi les plus intéressantes du marché. À vous désormais de choisir votre crémerie, que vous ayez une préférence pour l'Alexa d'Amazon, la Cortana de Microsoft ou ce bon vieux Google Assistant.