⚡️ Bon Plan : aspirateur sans fil Dyson V7 Fluffy à 299€ au lieu de 429€

Et la saleté trépasse !

Cet aspirateur fonctionne grâce à un moteur numérique Dyson Digital V7. Sa puissance d'aspiration est très élevée et il profite d'une autonomie de 30 minutes sans rien perdre de son efficacité. Comptez environ 6 minutes de batterie si vous le faites fonctionner en mode max (100 AW). Le pack comprend non seulement l'aspirateur, mais aussi une brosse rouleau doux pour sols durs, une mini brosse motorisée et une brosse douce. Ne traînez pas l'offre est valable jusqu'à ce soir minuit.