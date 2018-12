Bon Plan : la Carte PlayStation Store d'une valeur de 50 € pour 44.99€

La carte est uniquement valable en France

Le code qui vous sera envoyé par mail juste après votre achat est utilisable sur PS4, PS3 et PS Vita. Notez qu'il n'est valide que sur le PlayStation Store français et que vous avez 30 jours pour être remboursé en cas de soucis. Le magasin en ligne de Sony propose quelques réductions très intéressantes pour les fêtes de fin d'année. Cette carte de 50€ vous permettra donc d'acheter plusieurs jeux. Vous pouvez également choisir de l'utiliser pour vous procurer God of War, qui a récemment été élu "Jeu de l'année" lors des Game Awards