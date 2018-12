Bon Plan : le plafonnier led intelligent Xiaomi à 67,48 euros

Vente flash sur Gearbest

Un plafonnier high-tech et abordable

Gearbest, le célèbre site d'import chinois, pratique en ce moment une vente flash sur le. Il passe ainsi àau lieu de 83.49€ en temps normal, soit une économie de 16.01€.Le gros avantage de cette promotion réside dans la disponibilité de l'équipement dans les entrepôts français de Gearbest . La livraison sera donc rapide et ne risque pas de faire l'objet de frais de douanes.s'est bien diversifié ces dernières années. Le célèbre constructeur chinois a d'ailleurs acquis une certaine notoriété dans le secteur de la domotique à bas prix. Entre ses ampoules connectées et ses solutions de vidéo-surveillance, la marque nous laisse le choix des armes pour équiper notre Smart Home.Le plafonnier connecté Smart LED Ceiling est un incontournable de la famille domotique de Xiaomi. Une fois installé au plafond, il peut se connecter via WiFi ou Bluetooth à votre réseau domestique. Il peut ensuite se contrôler à l'aide de l'application Mi Home ou de la télécommande fournie dans le pack. Il est mêmepour le contrôle vocal.Couplez le tout à d'autres appareils comme un détecteur de mouvement ou une caméra, concevez des scénarios... Les possibilités n'ont de limite que votre imagination !