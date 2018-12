⚡️ Banque mobile N26 : votre compte courant et carte MasterCard à 0€

N26, c'est quoi ?

L'offre N26 gratuite

Lancée en 2013 à Berlin,est aujourd'hui présente dans 17 pays du monde et cumule plus de 850 000 clients.N26 est une néobanque. C'est-à-dire qu'à l'instar d'une banque en ligne, elle ne dispose d'aucune agence physique - ce qui lui permet de réduire drastiquement les coûts -, mais propose une variété de services bancaires adaptés aux besoins d'aujourd'hui.L'une de ses particularités est de disposer d'unVotre compte se pilote intégralement depuis l'application dédiée - l'une des applications bancaires les mieux notées -, y compris la création du compte, quimontre en main.Totalement gratuite, l'offre classique de N26 vous permet de bénéficier d'un RIB européen pour recevoir et envoyer de l'argent, et d'une carte bancaire MasterCard pour régler tous vos achats., ce qui vous permet de payer grâce à votre smartphone s'il est équipé d'une puce NFC.Mais l'un des meilleurs arguments de N26 est la possibilité d'. Grâce à un partenariat exclusif avec TransferWise, N26 est en mesure de proposer des virements en devises jusqu'à 6 fois moins chers que dans une banque traditionnelle !Profitez dès aujourd'hui d'un compte courant gratuit, connecté et parfaitement adapté à vos déplacements internationaux, et qui restera gratuit quoi que vous en fassiez.