🔥 Forfait Free mobile 4G et abonnements Freebox Crystal et Mini 4K à prix cassés pour Noël

On aurait pu croire qu'avec l'arrivé de Freebox Delta et Freebox One, l'opérateur allait délaisser ses offres mobiles, et bien non il continue de plus bel en prolongeantPour rappel, cette offre lancée il y a déjà quelques semaines à l'occasion de la guerre des forfaits 4G vient d'être prolongée à son tour. Le forfait Free mobile 60Go vous octroiera en complément de sa large enveloppe internet mobile des appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 3 Go de données en roaming (en 3G) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM.Comme évoqué plus haut, Free continue ses promotions sur ses 3 anciennes Freebox :. Le choix dépendra de votre usage évidemment mais elles ont toutes pour point commun d'intégrer une connexion internet haut débit ADSL2+ pour la Crystal ou fibre optique pour la Révolution permettant jusqu'à 1Gbit/s en débit descendant et 400 Mbit/s en débit montant.La box Révolution existe aussi en ADSL2+, VDSL2 dans le cas ou vous ne seriez pas éligibles pour la fibre. Ces trois formules vous offriront également les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays, France Métropolitaine et et les DOM.Si vous souhaitez ajouter la TV à la formule Internet + Téléphonie que propose l'offre double-play de la Crystal,Cette dernière vous permettra, via Android TV, d'accéder à plus de 220 chaines (en qualité 4K si vous la branchez en HDMI) et l'offre Révolution By Canal vous permettra d'augmenter le nombre de chaînes disponibles à 270 ainsi qu'à l'application My Canal et le service Free Replay pour la vidéo à la demande. La Freebox Révolution est, rappelons le, également doté d'un lecteur Blu-ray et de 250 Go de stockage avec son serveur NAS intégré.