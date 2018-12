🔥 Free lance une nouvelle promo surprise en vente privée ce vendredi soir

Une vente privée surprise

Free étend ses offres Internet

Le site vente-privee.com va dévoiler une nouvelle promotion chez l'opérateur Free. Pour le moment, aucune information n'a filtré, en dehors des dates de l'opération :On ne sait donc pas s'il s'agira d'une réduction sur les offres Freebox Révolution, One, Delta ou plutôt sur les forfaits téléphoniques. La dernière vente privée de ce genre proposait la Freebox Révolution avec le bouquet TV by Canal à 9.99€/mois pendant 1 an.Rendez-vous ce soir 19h sur venteprivee.com pour en savoir plus !L'entreprise de Xavier Niel vient de renouveler son offreavec l'adjonction de deux nouveaux modèles : One et Delta. Ces Box au format original se veulent plus que complètes, embarquant - entre autres - une barre de son Devialet, l'assistant vocal Amazon Alexa, des capacités domotiques et un abonnement Netflix inclus.Les nouvelles offres Internet de Free commencent à partir depour la One - la première année, puis 39.99€/mois - etpour la Delta. Les prix sont donc élevés, mais la solution Delta se veut particulièrement complète. Nous avons eu l'occasion de voir la bête en action le jour de sa sortie officielle, vous pouvez retrouver tous les détails dans notre dossier consacré aux nouvelles Freebox One et Delta