🔥 Bon plan Noël : les forfaits illimités RED by SFR et la fibre RED Box à prix cassés

RED hotte chili pepper (noël)

De renouvellements en prolongations, les forfaits RED by SFR à 10 et 15 euros par mois sont presque devenus parties intégrante du catalogue permanent de l'opérateur. Il faut dire que ces offres sont particulièrement intéressantes pour les gros consommateurs de data, puisqu'elles proposent respectivement 40 et 60 Go grâce au bonus internet. Pour ce tarif, vous aurez droit aux prestations habituelles : appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que vers certaines destinations détaillées sur le site. Vous disposerez aussi d'une enveloppe internet pour vos déplacements : 3 Go pour le forfait à 10 euros, et 15 Go (tout de même) pour le forfait à 15 euros.Comme toujours, il y a quelques éléments à préciser, à commencer par le fait que vous devrez payer 10 euros à l'inscription pour recevoir votre carte SIM. Ensuite, n'oubliez pas que cette offre est strictement réservée aux nouveaux abonnés, même si vous pourrez conserver votre numéro lors de la migration. Sachez aussi que ces tarifs sont garantis à vie, et que les forfaits sont sans engagements. Et si ces deux offres ne suffisent pas à votre bonheur, il existe un troisième forfait à 25 euros par mois, qui vous propose 50 Go d'internet mobile, ainsi que l'abonnement à RMC Sport pour les férus de Champions League.Et puisque RED a décidé de faire les choses en grand pour les fêtes de fin d'années, ils ont aussi décidé de balancer une petite offre sympathique sur la RED Box, un forfait internet sans engagement à 20 euros par mois, qui gagne en ce moment l'option Débit + pour pas un rond. De quoi profiter d'une connexion possédant un débit descendant à 1 Gb/s, et un débit montant pouvant aller jusqu'à 200 Mb/s.Ce forfait propose aussi les appels illimités vers les appels en France et plus de 100 destinations, et comme ils sont sympas chez RED, ils vous offrent les appels illimités vers mobiles. Différentes options pourront venir se greffer sur cette offre. Pour 2 euros par mois, vous pourrez ainsi prendre l'option TV vous donnant accès la dernière box TV en date chez SFR, transformant votre téléviseur en un véritable médiacenter. Vous gagnerez aussi l'accès aux services et aux chaînes exclusives à SFR du moment où vous disposerez d'un accès internet.