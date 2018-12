🔥 Derniers jours pour le forfait Sosh illimité 50 Go à 9,99 euros par mois pendant 1 an

Passez chez Sosh

Une nouvelle fois, la petite guéguerre entre opérateurs téléphoniques joue en notre faveur en nous permettant de découvrir de fort jolies offres sur les forfaits illimités. Preuve en est avec cette prolongation surprise de l'offre Sosh sur son forfait 50 Go à 9,99 euros par mois (au lieu de 24,99 euros) pendant 12 mois. Initialement prévue pour se terminer le décembre dernier, elle restera en réalité disponible jusqu'au 10 décembre prochain.Plusieurs choses à savoir toutefois. Pour commencer, ce tarif n'est valable que la première année, et au-delà de ce délai, le forfait reprendra son tarif initial de 24,99 euros. Pensez donc à noter la date anniversaire de votre abonnement, sous peine de voir votre facture faire un sacré bon en avant. Sachez aussi que cette offre est réservée uniquement pour les nouveaux inscrits, et que vous devrez dépenser 5 euros supplémentaires pour obtenir votre carte SIM.De manière assez classique, cette offre vous permettra de disposer d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Et si vous allez faire un tour en Europe, dans les DOM, en Suisse ou en Andorre, ou encore aux Etats-Unis et au Canada, sachez que vous pourrez bénéficier des mêmes avantages à l'intérieur de ces zones, mais aussi vers la France, sans aucun surcoût.Pour ce qui est de l'internet mobile, vous disposerez enveloppe de 50 Go sur réseau Orange, qui demeure encore à l'heure actuelle, l'un des plus qualitatifs selon l'ARCEP . Et si vous avez des envies de voyages, que ce soit en Europe, dans les DOM, en Suisse, Andorre, aux Etats-Unis ou au Canada vous bénéficierez de l'intégralité de votre enveloppe comme si vous étiez en France.