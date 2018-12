🔥 Bon plan Wiko : le pack Noël View 2 Plus + coque offerte à 179,99€ (avec ODR de 50€)

Comment en bénéficier ?

Pour accéder à ce bon plan, il vous suffit de vous rendre sur le site de Wiko , et de poursuivre le processus d'achat en indiquant le Code : CLUBICWIKO (valable jusqu'au 26/12) dans le formulaire de mise au panier. Avec l'ODR de 50 euros, cela ramène le prix du pack View 2 Plus à 179,99 euros, ce qui est assez rare pour un smartphone 4G de cette catégorie, et neuf qui plus est.Nous rappelons à nos lecteurs, que le View 2 plus est un smartphone complet pour un prix attractif au regard des autres produits du marché. Doté d'un écran Full Screen 16:9, d'un double capteur photo dopé à l'IA ainsi que d'un stabilisateur vidéo qui vous permettra d'enregistrer vos moments entre amis ou en famille dans des conditions optimales. Le Wiko View 2 plus allie écran de grande qualité ultra immersif et puissance puisqu'il est équipé d'un processeur Octa-Core Qualcomm couplé à 4 Go de RAM, ainsi que d'une capacité de stockage de 64 Go qui conviendra à la plupart des usages, et le cas échéant de l'augmenter via une carte micro SD.