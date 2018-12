⚡️ Bon Plan : SSD PNY CS900 240 Go à 32,99 euros

Il garde la tête froide

Ce disque SSD 2,5 pouces embarque donc une capacité de stockage de 240 Go ainsi qu'une interface SATA III/6 GBps. Sa vitesse de lecture séquentielle s'élève à 535 Mo/s et sa vitesse d'écriture séquentielle est de 500 Mo/s. Il dispose d'un mode basse consommation, est 30 fois plus résistant qu'un disque dur classique et il chauffe aussi beaucoup moins. La garantie est de 3 ans via le SAV de PNY en France.