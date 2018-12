🔥 Bon Plan : Amazon Echo Dot seconde génération à 19,99 euros

Restez connecté

Grâce à Amazon Echo, vous pouvez demander à Alexa de réaliser plusieurs tâches pour vous. Il est par exemple possible de lui faire jouer de la musique, programmer des alarmes, lire des informations, écouter des livres audio et bien plus encore. Echo Dot peut être reliée à plusieurs autres appareils, comme des enceintes et un casque via la fonction Bluetooth ou bien avec un câble stéréo de 3,5 mm. Vous pouvez même contrôler les lumières et le thermostat d'une pièce (à condition que les installations soient compatibles). La garantie s'élève à un an.