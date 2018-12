⚡️ Bon Plan : Ordinateur portable gamer Acer Predator Helios + Tapis de souris à 899€

Économisez 100€ sur l'excellentavec processeur Intel Core i5-8300H, 8 Go de RAM et GPU Nvidia GTX 1060 6 Go. Pour en profiter, il suffit de souscrire à l'ODR qui court jusqu'au 31 décembre 2018. En prime, le tapis de souris spécialest inclus.En temps normal, cette petite bête de course est commercialisée à plus de 1000€. Son prix descend à 999€ sur Rue du commerce, auquel il faut retirer les 100€ d'ODR. Vous réalisez donc une belle affaire pour les fêtes de Noël, que ce soit pour vous ou pour offrir.