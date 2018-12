⚡️ Bon Plan : Kit de démarrage Philips Hue White and Color E27 à 99,99 euros

Les éclairages connectés connaissent un bel essor ces dernières années. Les prix deviennent plus abordables, comme en témoigne ce bon plan. Il est ainsi possible d'obtenir le packcontenant deux ampoules E27 en couleur, une télécommande Hue Dim Switch et le pont de connexion poursur la Fnac À vous les joies de l'éclairage intelligent, capable de varier selon de nombreux paramètres. Vous pouvez même contrôler le tout à la voix si vous possédez une enceinte connectée comme celles produites par Google ou Apple.