🔥 Huawei Mate 20 Noir 128 Go à 599€ avec le code BF-MATE100

Mater la concurrence

Le Huawei Mate 20 arbore un écran LCD 6,53 pouces, avec une définition de 2244 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Hisilicon Kirin 980 à 2,6 GHz. Il possède également 4 Go de RAM ainsi que 128 Go d'espace de stockage. Vous pouvez y ajouter une carte NanoSD atteignant un maximum de 256 Go. Une triple caméra de 12 mégapixels est située à l'arrière et une de 24 mégapixels se trouve à l'avant. Il possède aussi un capteur d'empreintes digitales et sa batterie se recharge très rapidement, tout en profitant d'une grosse autonomie. Le smartphone est garanti pendant 2 ans et vous pouvez le payer en plusieurs fois. Entrez le code suivant pour profiter de la promotion :