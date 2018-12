Le pack Microsoft Xbox One S 1To + 2e Manette + 4 Jeux à 299€

Des jeux pour tous les goûts !

Vous l'aurez donc compris, le bundle en question regroupe une console Xbox One S avec un espace de stockage de 1 To, une seconde manette pour jouer à plusieurs et quatre titres. Il s'agit de Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4, PlayerUnknown's Battlegrounds et FIFA 19. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de jeux vidéo assez récents et qui ont été acclamés par la critique. Vous avez la possibilité de retirer votre achat directement dans un magasin Boulanger ou bien de vous faire livrer à domicile.